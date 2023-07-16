Киссинджер доказал: как бывший госсекретарь США случайно вскрыл подноготную НАТО

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Бывший госсекретарь США Киссинджер случайно вскрыл подноготную НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

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Разговор с российскими пранкерами был неожиданным, но позволил узнать истинную сущность альянса.

Запад исчерпал лимит доверия, слишком много было болезненных разочарований, самое крупное из которых — расширение НАТО на восток. В 1989 году, когда стоял вопрос об объединении Германии, это было краеугольным камнем, и Советское руководство получило устные гарантии.

То, что таковые договоренности были, на этой неделе признал патриарх американской политики, бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Его, правда, разыграли российские пранкеры, он думал, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Забавно даже: во время розыгрыша бывший госсекретарь США рассказал о розыгрыше советского руководства.

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