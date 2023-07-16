Шеф-повар Константин Ивлев о любимой еде: «Не знаю, что такое здоровое питание»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 44 0

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев: Я не знаю, что такое здоровое питание

Фото, видео: Zhabrikov Vladimir / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый кулинар и телеведущий признался, что самой вкусной считает жирную еду и не собирается отказываться от этого удовольствия.

Шеф-повар, популярный блогер и телеведущий Константин Ивлев заявил, что отрицает всяческие ограничения в пище и вообще ничего не знает о здоровом питании. В рамках московского фестиваля VK Fest он честно признался журналистам — себя ограничивает только в количестве съеденного и отказываться от любимых блюд не собирается.

«Я не знаю, что такое здоровое питание, потому что каждый продукт имеет две стороны медали — как хорошую, так и плохую. Мой девиз по жизни: самая вкусная еда — это жирная еда. Самое главное — не переедать. Потому что есть некоторые продукты и блюда, которые мы очень любим, почему бы и нет», — сказал Ивлев.

По словам Ивлева, нет в его кулинарной жизни и любимого блюда. Гастрономический мир настолько красочен и разнообразен, что выбрать что-то одно просто нереально, считает шеф-повар. И хотя дома в последнее время он чаще готовит диетическое мясо (курица) и разного рода овощи, пробовать новое как профессионал — всегда готов!

«Я люблю очень много блюд. Невозможно, мне кажется, любить одну группу, один футбольный клуб, так же как одно блюдо. Я всеядный, поэтому мне все безумно нравится», — заключил телеведущий.

Честной жизненной позиции придерживается и супруга Константина Ивлева Валерия Куденкова. Молодая мама не скрывает, что ради красоты готова пойти на серьезные вмешательства. Не обманывает публику и не твердит, что ее внешность — чистое везение в генетической лотерее. Более того, Куденкова заявляет, что только благодаря косметологическим процедурам и стала красивой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой радикальный (и регулярный) «тюнинг» предпочитает жена шеф-повара Ивлева.

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