«Эффект того стоит»: жена Ивлева подтягивает подбородок с помощью нитей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Жена шеф-повара Константина Ивлева призналась, что подтягивает подбородок с помощью нитей

«Эффект того стоит»: жена Ивлева подтягивает подбородок с помощью нитей

Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

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Процедуру девушка назвала дискомфортной.

Супруга шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева — Валерия Куденкова — призналась в своем личном блоге, что не раз прибегала к нитевому лифтингу. Этой процедурой она пользуется, чтобы избавиться от второго подбородка. Эффект ее устраивает.

При этом девушка призналась, что такой метод очень дискомфортный. Во время процедуры даже дают обезболивающие.

«Больше даже страшно, чем больно, на мой взгляд. Делают медицинскую заморозку. Но в целом эффект того стоит», — отметила супруга Ивлева.

Девушка заявила, что именно благодаря этим процедурам она и стала красивой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена шеф-повара Ивлева проколола 11-месячной дочери уши.

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