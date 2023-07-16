В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам: кто в приоритете?

Где можно получить документы и почему процедура усложнилась?

Информация о полном запрете выдачи первичного вида на жительство иностранцам (ВНЖ) в Стамбуле не соответствует действительности. Документы можно оформить и сегодня, просто не во всех районах города. Такое заявление сделали в Департаменте миграции Турции.

Представители власти подчеркнули, что заявки не принимают всего в 10 районах Стамбула из 39. Так что процедура немного усложнилась, но не была отменена вовсе.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — добавили сотрудники ведомства.

Так, согласно официальной информации, запреты на выдачу ВНЖ действуют в районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт. Там пункты были закрыты еще в 2021 году.

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