В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам: кто в приоритете?

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 58 0

В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам во всех районах Стамбула

В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам: кто в приоритете?

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

Читайте нас в: Дзен Новости

Где можно получить документы и почему процедура усложнилась?

Информация о полном запрете выдачи первичного вида на жительство иностранцам (ВНЖ) в Стамбуле не соответствует действительности. Документы можно оформить и сегодня, просто не во всех районах города. Такое заявление сделали в Департаменте миграции Турции.

Представители власти подчеркнули, что заявки не принимают всего в 10 районах Стамбула из 39. Так что процедура немного усложнилась, но не была отменена вовсе.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — добавили сотрудники ведомства.

Так, согласно официальной информации, запреты на выдачу ВНЖ действуют в районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт. Там пункты были закрыты еще в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему могут задерживать рейсы из Турции и в Турцию, а также где и как можно получить компенсацию.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.12
-0.06 101.20
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Изменений нет? Госпитализированный Иван Краско до сих пор в реанимации
10:23
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения на Аляске
10:11
Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России
9:55
Состояние изменилось: что происходит с премьером Израиля Нетаньяху в больнице
9:39
Почему отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет?
9:27
В Минобороны отреагировали на атаку беспилотников в районе Севастополя

Сейчас читают

Лежали в палатке, закрытой на молнию: в горах обнаружили три мумии неизвестных туристов
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
В подъезде трясся подоконник: Штурм раскрыла интимную тайну Ирины Розановой
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео