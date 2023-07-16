«Читаться в ваших глазах»: Ида Галич объяснила, почему важно хвалить себя

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 51 0

Блогер Ида Галич: человек может преобразиться от похвалы и любви к самому себе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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От негатива к себе люди не могут выглядеть лучше.

Во время пресс-конференции московского фестиваля VK Fest, блогер и телеведущая Ида Галич ответила на вопрос о том, какие ритуалы она проводит каждый день.

По словам дивы, свое утро она начинает с того, что подходит к зеркалу и говорит «спасибо». Таким образом блогерша проявляет любовь к себе и хвалит за достижения.

Она объяснила, что чаще люди любят говорить о себе гадости. Например, что они толстые, кривые, косые. Однако это неправильно. Ведь от таких слов человек не может, например, постройнеть и стать лучше.

«От негатива к себе ты не можешь выглядеть лучше. Только от любви», — отмечает Галич.

Если научиться каждое утро благодарить себя, то человек преобразится.

«Это всегда будет читаться далее в ваших глазах», — утверждает звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева резко высказалась в адрес Иды Галич.

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