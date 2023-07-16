Прямые рейсы прямо до райского острова Хайнань станут доступны россиянам

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Полина Долгова
Полина Долгова 373 0

China Daily: Россияне вскоре смогут летать на Хайнань прямыми рейсами

Прямые рейсы прямо до райского острова Хайнань станут доступны россиянам

Фото: www.globallookpress.com / Foto Beck

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Когда стартуют первые перелеты и от чего это зависит?

Еще один курорт может стать еще более удобен и доступен россиянам в ближайшее время. Главный аэропорт китайского острова Хайнань, расположенный в городе Хайкоу, с начала года открыл 203 новых маршрута, в том числе десять международных. В его планах запустить прямые рейсы в Москву, Джакарту, Сеул и Джидду, пишет издание China Daily.

Из второго аэропорта острова — Санья Феникс — уже можно долететь до Гонконга и Сеула. Также вскоре будет открыт еще один рейс — в Джакарту.

Прежде Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Его заключали еще в феврале 2020 года.

Данный документ дает возможность туристам из России в группе от пяти до 50 человек находится на территории Китая по спискам без получения визы сроком до 15 дней.

Остров Хайнань — это самая южная провинция Китая, которая славится тропическим климатом, морскими курортами и гористыми внутренними районами, где много лесов.

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