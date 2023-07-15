«Такие ситуации не редкость» — как на отдыхе не потерять друга навсегда

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 194 0

Путешественник Шарапов: надо брать в поездки проверенных друзей, чтобы не поругаться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; 5-tv.ru

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Эксперт рассказал, что делать, если никто из близких не подходит для совместных поездок.

Большое количество людей мечтают о совместных путешествиях с друзьями. Кто-то хочет проехать на машине от Аляски до Техаса, кто-то думает о том, что надо исколесить всю Европу. А кто-то собирается преодолеть путь от Японии до Египта. Но как же все-таки подобрать компанию, чтобы не убить друг друга во время приключения? Об этом рассказал эксперт по путешествиям и блогер Влад Шарапов эксклюзивно для сайта 5-tv.ru.

«Считаю, что открывать страны и города лучше в компаниях близких людей. Вместе вы можете обменяться энергией, впечатлениями, шутками, разделить совместный опыт», — сказал путешественник.

Блогер отметил, что большинство воспоминаний из поездок будут связанны с людьми. Но нужно признать, что не все друзья подходят для совместных приключений.

«Даже, если в обычной жизни вам хорошо друг с другом, в поездке у вас может быть разный взгляд абсолютно на все, разная динамика, разные ожидания от поездки. Вы хотели карабкаться в горы, а человек планировал ходить по магазинам и делать фотки в соцсетях. Такие ситуации не редкость, это совершенно нормально», — объяснил блогер.

Эксперт рекомендует брать с собой в поездки проверенных друзей, с которыми 100% будет комфортно. Как альтернативный вариант можно рассмотреть авторские туры. В них организаторы подберут похожих по ценностям путешественников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать путешествие безопасным.

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«Такие ситуации не редкость» — как на отдыхе не потерять друга навсегда

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