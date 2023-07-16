Скончалась «дочь шпиона» и секс-символ 70-х Джейн Биркин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 529 0

Актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет

Скончалась «дочь шпиона» и секс-символ 70-х Джейн Биркин

Фото: www.globallookpress.com / Lothar Parschauer

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В честь знаменитой актрисы была назвала самая желанная сумочка всех модниц от Hermes.

Стало известно, что англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Джейн родилась в семьи актрисы и шпиона. Она пошла по стопам матери и в 70-х годах получила статус секс-символа своего времени. Активно развивалась звезда не только на экране, но и писала музыку. Вместе с французским шансонье Сержем Генсбуром она выпустила песню «Je t'aime… moi non plus», ставшую настоящим хитом, запрещенным в некоторых странах из-за откровенного текста.

Талантливая актриса не боялась скандалов и бралась за самые яркие роли. Своей игрой она часто шокировала зрителей. На ее счету работы в фильмах «Сноровка», «Фотоувеличение», «Слоган», «Он начинает сердиться» и многие другие.

Вместе с Джейн Биркин создавалась модель культовой одноименной сумки Birkin от Hermes. Женщина за всю свою жизнь проходила с пятью такими сумочками, однако к 75 годам призналась, что не может позволить себе новую из-за высокой стоимости.

Джейн БиркинДжейн Биркин. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier

В 2013 году Биркин похоронила старшую дочь. Она перестала появляться на публике и боролась со страшным диагнозом — лейкемией. В сентябре 2021-го актриса перенесла инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон.

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