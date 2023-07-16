5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Следующая неделя по всем показателям должна выйти приятной во всех отношениях. Энергии недели будут особенно благоволить людям предприимчивым. Довольно много знаков указывает на то, что в ближайшие семь дней благоприятно совершать торговые сделки, покупать и продавать недвижимость и прочее дорогостоящее имущество. Если вам есть что сказать или сделать по этому вопросу, то обязательно воспользуйтесь энергетической поддержкой недели.

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Понедельник, 17 июля. Ян Огонь на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Этот понедельник лучше провести без раскачки — сразу с места в карьер. Энергии дня благоприятны для любого позитивного дела и обещают рост и процветание. Не ленимся — идем и делаем.

Планируйте на понедельник все, что может принести вам будущее благополучие. Начинаем новые проекты, организуем встречи с перспективными партнерами, подписываем важные документы, выходим на новую работу. Ремонт и покупка всякого имущества также находятся под полезными звездами.

Не сильно рекомендуется в понедельник начинать переезд и большое путешествие. Энергии дня не самые сильные и вероятны срывы, неприятности. Это не касается небольших рутинных перемещений.

Люди с Лошадью в карте могут быть в понедельник излишне экзальтированны. Постарайтесь максимально успокоить нервы, это поможет в общении с людьми.

Вторник, 18 июля. Инь Огонь на Быке

Фото: 5-tv.ru

Вторник — день «перевертыш». С одной стороны можно будет заметить явную поддержку коммерческих начинаний, с другой — палки в колеса по поводу любых дел, связанных с построением нового и позитивного. Объяснение такому простое — во вторник произойдет столкновение символов дня и месяца, но при этом сталкиваться будут земные знаки. По «Бацзы», когда сталкиваются знаки Земли, это высвобождает скрытый внутри любой Земли потенциал, то есть материальные блага.

На вторник можно планировать все, что связано с продажей недвижимости или любого другого «материального» объекта. Все остальные важные дела лучше перенести на другой день, поскольку энергии столкновения могут им серьезно помешать. Есть еще вероятность того, что во вторник может сдвинуться с места какая-то застрявшая ситуация или проблема.

Для людей с Козой в карте день может показаться довольно подвижным и нестабильным. Придется принимать внезапные решения и реагировать не неожиданные вызовы.

Среда, 19 июля. Ян Земля на Тигре

Фото: 5-tv.ru

В эту среду, как и после всех дней разрушения, традиционно рекомендуется отдыхать. Для лета отличная рекомендация. Самое время на время забыть про дела и отправиться на пляж. Если у вас есть такая возможность — обязательно ей воспользуйтесь. А если нет, то хотя бы разгрузите голову и тело от тяжелой работы, займитесь чем-нибудь вдохновляющим.

Не надо в среду подвергать себя любому риску. Отложите на другой день экстремальные развлечения и рискованные занятия. Скалолазание, сплавы по горным рекам, экстремальное вождение, нестабильные коммерческие сделки и финансовые операции могут обернуться неприятностями.

Энергии хаоса и неопределенности будут особенно ощущаться людьми с Обезьяной в карте. Вам стоит максимально контролировать свой эмоциональный фон и не позволять энергиям раздрая превратить вашу жизнь в хаос.

Четверг, 20 июля. Инь Земля на Кролике

Фото: 5-tv.ru

В четверг количество неблагоприятных аспектов сократится почти до нуля. Из всех возможных останется только предостережение о посещении больниц и планировании оперативных вмешательств. В остальном энергии дня обещают успех и благоденствие.

Планируйте на четверг самые важные для вас дела — от свадеб и помолвок до подписания важных контрактов. Особенно благоприятно все, что связано с построением отношений. Успех практически гарантирован важным переговорам, свиданиям и собеседованиям. Благоприятны прогнозы и в отношении выхода на новую работу, начала строительства, ремонта, путешествий и переездов.

Одни из немногих, кому в четверг не будет сильно везти, это люди с Петухом в карте. Впрочем, это совсем не новость. В год Кролика Петухам сладко не бывает. Решение — в изменения взгляда на проблему. Если будете выбирать трансформацию — обязательно выйдите из схватки победителем.

Пятница, 21 июля. Ян Металл на Драконе

Фото: 5-tv.ru

Пятница — идеальный день для покупок. Больших и малых. Энергии дня обещают помощь в приобретении дорогостоящего имущества. Планируйте на пятницу сделки по покупке и продаже квартир, домов, земельных участков и прочих серьезных вещей.

День вообще будет богат на получение подарков. Все, что вы будете получать от мира в этот день, будет обусловлено вашими предыдущими заслугами. Чем больше вкладывали в построение своего благополучия, тем весомей будет отклик.

Хороша пятница и для построения отношений. Можно смело планировать не только встречи и свидания, но и выстраивание взаимоотношений с важными и весомыми для вас людьми. Просьбы о помощи и поддержке в этот день также будут услышаны.

Для людей с Собакой в карте день будет прорывным — есть большая вероятность продвижения вперед в очень важном для вас вопросе. Главное поменьше нервничать.

Суббота, 22 июля. Инь Металл на Змее

Фото: 5-tv.ru

Суббота также демонстрирует энергетическое благорасположение. День отлично подходит для того, чтобы устраивать всякое новое и потом его радостно праздновать. Планируйте на эту субботу вдохновляющие встречи с друзьями и близкими, вечеринки, новоселья и костюмированные приемы.

Начинать путешествие, ремонт, переезжать и подписывать важные контракты также не возбраняется. Тем, кто не хочет развлекаться, можно смело заняться самообразованием. Учебный курс, начатый в эту субботу, принесет вам в будущем много возможностей в будущем.

День не предназначен для того, чтобы копаться в земле. Люди со Свиньей в карте могут испытывать необъяснимое раздражение. Максимально контролируйте нервы и будет вам счастье.

Воскресенье, 23 июля. Ян Вода на Лошади

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье после такой продуктивной недели будет самым расслабленным и смирным днем. Тихому отдыху будет способствовать молчание энергий — уровень зарядки окажется около нуля. Такую разряженную ситуацию может спасти только тотальный отдых.

Если хотите войти в новую неделю полными сил — не делайте в воскресенье ничего более сложного, чем приготовление бутерброда. Все, на что будет направлено ваше внимание, будет реализовываться только за счет ваших личных усилий. Не стоит себя так перегружать, лучше дать организму возможность восстановиться.

Воскресенье также неблагоприятно для походов по больницам и оперативного вмешательства. Могут возникнуть непредвиденные сложности, которые нам с вами совсем ни к чему. Люди с Крысой в карте наиболее подвержены неблагоприятным воздействиям энергий воскресенья. Будьте бдительны.

Всем хорошей недели!