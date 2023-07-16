Россияне ищут новое место для отпуска — цены в Турции выросли на 20%

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41 0

Цены на бензин и дизельное топливо в Турции выросли на 20% за ночь из-за повышения налогов

Россияне ищут новое место для отпуска — цены в Турции выросли на 20%

Фото: www.globallookpress.com / Neil Overy

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Стоимость бензина взлетела всего за одну ночь.

Стоимость бензина и дизельного топлива резко подорожала за одну ночь до 20% в связи с увеличением НДС (налога на добавленную стоимость — Прим. ред.). Об этом сообщает турецкое издание Yeni Akit.

За счет роста налогов власти планируют покрыть все убытки от февральских землетрясений, в данный момент они оцениваются в 100 миллиардов долларов. Литр бензина начал стоить на заправках 1,3 доллара вместо 1,07.

Это не первое резкое повышение цен в Турции за последние полгода — весной цена на автомобильное топливо поднялась более чем на 60%. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на фоне экономической нестабильности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Турции опровергли запрет выдачи ВНЖ иностранцам.

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