Стоимость бензина взлетела всего за одну ночь.

Стоимость бензина и дизельного топлива резко подорожала за одну ночь до 20% в связи с увеличением НДС (налога на добавленную стоимость — Прим. ред.). Об этом сообщает турецкое издание Yeni Akit.

За счет роста налогов власти планируют покрыть все убытки от февральских землетрясений, в данный момент они оцениваются в 100 миллиардов долларов. Литр бензина начал стоить на заправках 1,3 доллара вместо 1,07.

Это не первое резкое повышение цен в Турции за последние полгода — весной цена на автомобильное топливо поднялась более чем на 60%. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на фоне экономической нестабильности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Турции опровергли запрет выдачи ВНЖ иностранцам.