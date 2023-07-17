Сбой на Земле? На Солнце произошли три сильные вспышки, ожидаются еще более мощные

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 38 0

Три сильные вспышки произошли на Солнце, ожидаются еще мощнее

Сбой на Земле? На Солнце произошли три сильные вспышки, ожидаются еще более мощные

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Одна из вспышек привела к ухудшению условий коротковолновой радиосвязи.

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три мощные вспышки, одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Об этом сообщили представители Института прикладной геофизики имени академика Федорова на официальном сайте. По прогнозам специалистам, в ближайшее время ожидаются еще более мощные колебания.

«В 11.26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи (Короткие волны (КВ) используются трансокеанскими самолетами для связи с центрами управления воздушным движением вне диапазона высоких частот. — Прим. ред.)», — сказано в отчете.

Две последующие вспышки произошли в 18:08 и 20:46 по московскому времени, их обозначили как М1.8 и М4.0 соответственно. 17 июля, как прогнозируют сотрудники института, возможны вспышки класса X, в том числе протонные. В связи с этим ожидаются проблемы с коротковолновой радиосвязью.

Солнечная вспышка — это взрыв, запускающий процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Они приводят к магнитным бурям на Земле, способным обеспечить нарушения в работе энергосистем. Это явление сказывается также на миграции птиц и животных, которые меняют привычные маршруты. Также вероятны сбои в навигационных системах, перепады напряжения в сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ускорения цикла Солнца, что грозит сильнейшими бурями. Некоторые эксперты предвидят «интернет-апокалипсис».

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