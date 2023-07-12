Землю накроет солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 238 0

Daily Star: в 2025 году ожидается сильная солнечная буря, которая приведет к интернет-апокалипсису

Землю накроет солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Цикл самой крупной звезды сильно ускорился. Чем это грозит человечеству?

Ученые прогнозируют сильнейшую солнечную бурю, которая может привести к «интернет-апокалипсису» на Земле. Об этом сообщило издание Daily Star.

В материале сообщается, что в 2025 году к концу подойдет текущий солнечный цикл. Процесс ознаменуется мощной солнечной бурей, которая может избавить человечество от интернет-коммуникаций в том виде, в котором люди привыкли их видеть.

Ученые обратили внимание на то, что солнечный цикл сократился. Кроме того, на светиле происходит все больше извержений и растет количество солнечных пятен. Изменения на небесном теле происходят намного быстрее, чем предполагалось ранее.

Отмечается, что отслеживание солнечных циклов дает основания для прогнозирования космических штормов, в том числе геомагнитных и радиационных бурь. Данные исследования используются для оценок воздействия космической погоды на планету и разные сферы промышленности.

Импульсы солнечных бурь могут приводить к разрушительным последствиям. По версии ученых, в 2025 году земные энергосистемы могут быть выведены из строя под их воздействием.

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