Землю накроет солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису»

Daily Star: в 2025 году ожидается сильная солнечная буря, которая приведет к интернет-апокалипсису
Фото: www.globallookpress.com / z03
Цикл самой крупной звезды сильно ускорился. Чем это грозит человечеству?
Ученые прогнозируют сильнейшую солнечную бурю, которая может привести к «интернет-апокалипсису» на Земле. Об этом сообщило издание Daily Star.
В материале сообщается, что в 2025 году к концу подойдет текущий солнечный цикл. Процесс ознаменуется мощной солнечной бурей, которая может избавить человечество от интернет-коммуникаций в том виде, в котором люди привыкли их видеть.
Ученые обратили внимание на то, что солнечный цикл сократился. Кроме того, на светиле происходит все больше извержений и растет количество солнечных пятен. Изменения на небесном теле происходят намного быстрее, чем предполагалось ранее.
Отмечается, что отслеживание солнечных циклов дает основания для прогнозирования космических штормов, в том числе геомагнитных и радиационных бурь. Данные исследования используются для оценок воздействия космической погоды на планету и разные сферы промышленности.
Импульсы солнечных бурь могут приводить к разрушительным последствиям. По версии ученых, в 2025 году земные энергосистемы могут быть выведены из строя под их воздействием.
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