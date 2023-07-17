Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в IТ-сфере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

С чем связано такое решение? И какую работу планирует провести ведомство?

Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в IТ-сфере

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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Выдача грантов на новые разработки в сфере IT-технологий будет приостановлена до 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфиры РФ.

Ведомство также планирует до этого срока провести независимую оценку компетенций сотрудников, обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок на гранты, провести аудит принятых решений в 2022–2023 годах и отменить проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте.

Кроме того, будут оптимизированы процессы принятия решений о выдаче грантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия снова становится привлекательной для современных профессий. Оказалось, что IT-специалисты вновь возвращаются на родину.

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