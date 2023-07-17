Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в IТ-сфере

Выдача грантов на новые разработки в сфере IT-технологий будет приостановлена до 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфиры РФ.

Ведомство также планирует до этого срока провести независимую оценку компетенций сотрудников, обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок на гранты, провести аудит принятых решений в 2022–2023 годах и отменить проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте.

Кроме того, будут оптимизированы процессы принятия решений о выдаче грантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия снова становится привлекательной для современных профессий. Оказалось, что IT-специалисты вновь возвращаются на родину.