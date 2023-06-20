«Тренд на возвращение»: Россия снова пополняется IT-специалистами

Никакой специальной программы релокации даже не потребовалось.

Россия снова становится привлекательной для современных профессий. Оказалось, что IT-специалисты вновь возвращаются на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, программы «обратной релокации» для айтишников так и не потребовалась, хотя ее обсуждали в министерстве с 2022 года.

«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая», — сказал министр Шадаев.

Он также добавил, что «тренд на возвращение» подтвердили и несколько российских IТ-компаний.

Шадаев также анонсировал, что через неделю — две министерство представит данные о том, сколько специалистов уже вернулось.

Программисты, аналитики данных, веб-разработчики в России на вес золота, однако еще в начале 2022-го многие сотрудники IT-сферы покинули страну из-за ухода зарубежных компаний.

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