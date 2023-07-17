«Клинически подтверждено»: как по пяти признакам предсказать астму у ребенка

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Полина Долгова
Полина Долгова 50 0

В МГМУ им. Сеченова испытали прибор для диагностики риска развития астмы у детей

«Клинически подтверждено»: как по пяти признакам предсказать астму у ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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Что из себя представляет новая разработка российских ученых?

В России стали использовать созданный в МГМУ имени Сеченова прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у малышей. Испытания устройства, которое разработали специалисты кафедры детских болезней, прошли успешно, пишет издание Газета.ру.

Прибор уже применяется врачами-педиатрами из Москвы, Московской и Ярославской областей, Республики Коми и других регионов. В стране отмечается тенденция значительного роста аллергических заболеваний среди детей.

Патологии различного характера, в том числе бронхиальная астма, встречаются у 25-30% несовершеннолетних. Болезнь протекает в формате нарушений функций дыхания.

Непроходимость респираторного тракта возникает из-за того, что капиллярное русло расширяется, а зона обмена питательных веществ между капилляром и тканью становится больше. Отек бронхов и спазм мышц возникает из-за того, что множество жидкости начинает выходить в окружающую ткань.

На начальном этапе это заболевание плохо диагностируется. Кроме того, если родители подозревают недуг у чада, то для его подтверждения необходимо пройти многоступенчатую процедуру.

Чтобы справиться с такими диагностиками было легче, был создан прибор, основывающийся на методе капилляроскопии. Его прикладывают к пальцу малыша, а затем на протяжении нескольких минут аппарат неинвазивно, без прокола, определит параметры капилляров ребенка. На основе пяти показателей педиатр сможет поставить диагноз.

«Действие нашего прибора клинически подтверждено: в исследовании принимали участие более 500 детей, родившихся в один период», — рассказал разработчик прибора, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

По его словам, в течение пяти или шести лет команда наблюдала за детьми, замеряла у них параметры микроциркуляции и смотрела, как эти они растут и развиваются. По прошествию данного периода у некоторых диагностировали бронхиальную астму, уточнил врач.

В группу риска даже без фактора наследственной аллергопаталогии попадают те дети, у которых изменены четыре параметра из пяти. При создании аппарата использовались отечественные компоненты — его себестоимость ниже зарубежных аналогов.

Ранее 5-tv.ru писал, под какие заболевания маскируется аллергия.

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