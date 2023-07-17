Эрдоган не оставляет надежды обсудить с Путиным продление зерновой сделки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 186 0

Российская сторона неоднократно отмечала, что западные партнеры нарушили все мыслимые и немыслимые условия соглашения. При таком раскладе оно не имеет смысла.

Эрдоган не оставляет надежды обсудить с Путиным продление зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет надежды обсудить с российским лидером Владимиром Путиным продление зерновой сделки. Сегодня договор прекратил свое действие. А все потому, что зарубежные партнеры РФ нарушили все мыслимые и немыслимые условия. В Кремле отметили, что готовы обсуждать соглашение только при условии соблюдения требований российском стороны.

«Черноморская зерновая инициатива вошла в историю, она препятствовала продовольственному кризису», — прокомментировал ситуацию Эрдоган на ПКФ перед визитом иностранных лидеров в страну.

Глава Турции также отметил, что Путин наверняка бы желал продления договора и отметил, что его страна до последнего делала все возможное для сохранения партнерства в указанной сфере.

Когда именно может состояться встреча Путина с Эрдоганом — пока неясно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не дали конкретного комментария по этому вопросу.

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