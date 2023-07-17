Ученые нашли способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Специалисты выделили из речной воды новый аэромонадный вирус — бактериофаг, который эффективно убивает клетки аэромонад.

Ученые из Новосибирска открыли бактериофаг (вирус, заражающий бактерии — Прим. ред.), который можно использовать для борьбы с аэромонадами — бактериями, которые вызывают острые кишечные и раневые инфекции. Об этом изданию Газета.ру рассказали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Отмечается, что исследование было проведено в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Аэромонады — это грамотрицательные палочки, они хорошо известны в водной среде, также они могут быть выделены от животных и продуктов питания, в особенности готовой еды из морепродуктов.

Некоторые из них могут распространяться даже в замороженных пищевых продуктах и портить их. Доказано, что именно они вызывают воспаление мочевыводящих путей, пищевые инфекции, а также поражают раны, возникающие при контакте с землей или пресной водой.

Аэромонады устойчивы к ряду антибиотиков, поэтому использовать их как альтернативный метод лечения в виде фаготерапия — весьма актуальный вариант. Ученые выделили из речной воды новый аэромонадный вирус — бактериофаг, который эффективно убивает клетки аэромонад.

В будущем его планируют использовать для борьбы с инфекциями. Он обладает геномом, состоящим из двухцепочечной ДНК, в котором были обнаружены 59 генов, которые ответственны за устойчивость к антибиотикам и выработку токсинов.

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