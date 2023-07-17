НМГ объявляет старт чемпионата креативных идей для развития медиабизнеса в РФ 

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет старт чемпионата новых креативных идей для развития отрасли медиа и развлечений в России.

Кейс-чемпионат под названием «Создатели» пройдет в онлайн-формате, участвовать в нем могут студенты и молодые специалисты немедийных профессий со всей России. Для этого нужно подать заявку на сайте http://sozdateli.nmg.ru/ с 17 июля по 13 августа. Принимаются заявки от команд в составе от трех до пяти человек. Заявиться можно и самостоятельно: в этом случае команду сформируют организаторы.

Важно: возраст участников не должен превышать 25 лет. Также они не должны учиться или работать в учебных заведениях или организациях, имеющих отношение к медиабизнесу и креативным индустриям.

В течение нескольких недель участники при поддержке экспертов НМГ смогут раскрыть свой творческий потенциал, научиться работать с гипотезами и медийными форматами, экспериментировать и придавать правильную форму своим идеям.

На этапе отбора участники смогут предложить свои идеи в двух секциях: «Контент завтрашнего дня» и «Большая идея». Отбор пройдет в несколько этапов, а в финале чемпионата 8 сентября участники представят лучшие решения и идеи. В жюри войдут топ-менеджеры НМГ.

Победители чемпионата получат сертификаты на 100 тысяч рублей каждый. Занявшим второе и третье места вручат сертификаты по 35 тысяч и 20 тысяч рублей. Также победители получат возможность участвовать в съемках программ телеканалов НМГ и лично посетят фабрику медиа НМГ.

Предстоящий чемпионат — первый проект в рамках новой единой творческой платформы «Создатели» от НМГ, которая объединит все стратегические инициативы холдинга и его активы в части погружения в мир медиа, поиска и отбора креативных талантов и проектов.

«Через кейс-чемпионат мы хотим привлечь к сотворчеству не только специалистов индустрии, но и всех тех, кому интересно поменять мир. У нас в стране очень много талантов. Мы хотим строить завтрашний день российской медиаиндустрии вместе с нашими зрителями, создавать возможности для появления новых креативных идей и проектов и наполнять правильными смыслами российский контент», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» в рамках ПМЭФ объявили о закрытии сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink.