НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению видеосервисов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили о закрытии сделки по объединению видеосервисов more.tv (НМГ) и Wink («Ростелеком»), включая OTT и IPTV-бизнес, то есть сервисы и технологии, обеспечивающие беспрерывный поток вещания.

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Ожидается, что он станет одним из лидеров рынка онлайн-видеосервисов в России.

«Мы достаточно долго шли к этому событию сегодня. Вы знаете, что мы в прошлом году объявили о своем намерении. И очень приятно, что два лидера рынка, рынок, лидер в области дистрибьюции, компания „Ростелеком“, и лидер в области производства контента, „Национальная медиа группа“, объединились для того, чтобы дать потребителям лучший сервис в области онлайн-кинотеатров, в области телевидения», — заявила Светлана Баланова.

В уставный капитал совместного предприятия со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии», а «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink. Таким образом, «Ростелеком» получит налаженный конвейер для производства качественного контента, а НМГ — доступ к дистрибуции «Ростелекома» как через OTT, так и через IPTV — технологии.

Технологическая часть интеграции more.tv и Wink пройдет позже. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях.

«Это постепенный процесс и с завтрашнего дня ничего для пользователей не изменится», — отметила Светлана Баланова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве.

Тема:
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