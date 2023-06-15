НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению видеосервисов

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink.
Фото, видео: 5-tv.ru
«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили о закрытии сделки по объединению видеосервисов more.tv (НМГ) и Wink («Ростелеком»), включая OTT и IPTV-бизнес, то есть сервисы и технологии, обеспечивающие беспрерывный поток вещания.
Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Ожидается, что он станет одним из лидеров рынка онлайн-видеосервисов в России.
«Мы достаточно долго шли к этому событию сегодня. Вы знаете, что мы в прошлом году объявили о своем намерении. И очень приятно, что два лидера рынка, рынок, лидер в области дистрибьюции, компания „Ростелеком“, и лидер в области производства контента, „Национальная медиа группа“, объединились для того, чтобы дать потребителям лучший сервис в области онлайн-кинотеатров, в области телевидения», — заявила Светлана Баланова.
В уставный капитал совместного предприятия со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии», а «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink. Таким образом, «Ростелеком» получит налаженный конвейер для производства качественного контента, а НМГ — доступ к дистрибуции «Ростелекома» как через OTT, так и через IPTV — технологии.
Технологическая часть интеграции more.tv и Wink пройдет позже. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях.
«Это постепенный процесс и с завтрашнего дня ничего для пользователей не изменится», — отметила Светлана Баланова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что НМГ и студия Yellow, Black & White объявили о стратегическом партнерстве.
- 15 июн
- Чемпионат среди бизнесменов: какие соглашения уже подписали на ПМЭФ
- 15 июн
- Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» подписали меморандум о сотрудничестве
- 15 июн
- Ковальчук назвал суверенитет в области АПК главной задачей государства
- 15 июн
- Лихачев: растет опасность прямого военного удара по Запорожской АЭС
- 15 июн
- Силуанов: российская экономика нашла противоядие против западных санкций
- 15 июн
- Глава Росприроднадзора рассказала о влиянии туризма на экологию регионов
- 15 июн
- Комиссаров отметил большой интерес к конкурсу «Лидеры России»
- 15 июн
- Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля ФРП
- 15 июн
- В VK рассказали о тренде на совместное потребление контента
- 15 июн
- Банк «РОССИЯ» и «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве
Читайте также
34%
0.68 91.07
0.68
Нашли ошибку?