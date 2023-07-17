Минюст признал нежелательной в РФ деятельность организации Novaja Gazeta-Europe*

Созданная журналистами «Новой газеты» организация Novaja Gazeta-Europe* признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика)», — говорится в сообщении.

В конце июня деятельность Novaja Gazeta-Europe в России по результатам проверки также признала нежелательной Генпрокуратура. У издания аннулировали свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ. Причиной стали фейки о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения страны в развязывании агрессивной войны на Украине, а также совершении военных преступлений против мирного населения и репрессиях.

Само издание «Новая газета» суд в прошлом году лишил лицензии в связи с нарушениями норм российского законодательства. Верховный суд РФ также удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт «Новой газеты» за отсутствие маркировок «иностранный агент» в ряде публикаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в перечень нежелательных в России организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF)*.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.