Марина Федункив: «Я пользуюсь успехом после 50»

Актриса и юмористка убеждена, что любимого мужчину не нужно искать.

Марина Федункив стала пользоваться успехом у мужчин после 50 лет. В этом актриса эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

По мнению Марины Федункив, женщинам не стоит гореть желанием быстрее выйти замуж. Сама она это осознала уже в зрелом возрасте.

«Всему свое время. Придет все равно достойный мужчина. Если тебе суждено, он все равно придет. Его не надо искать. Я никого не искала. Я вообще плюнула на все и жила в кайф. И вот появился тот самый мужчина», — поделилась Марина Федункив.

Сама актриса впервые связала себя узами брака в 2021 году, она официально вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Избранник младше звезды Comedy Woman на 12 лет. Замужество Федункив назвала счастливым, ведь она наконец-то может расслабиться в отношениях.

«Это очень важно, чтобы мужчина брал за тебя ответственность. Потому что всю жизнь я за кого-беру ответственность: за семью, за родню, за друзей, за все на свете. А тут я могу хоть в одном аспекте отдохнуть. <…> Я пользуюсь успехом после 50», — с улыбкой на лице сказала Марина Федункив.

За плечами актрисы два гражданских брака. 12 лет она была в отношениях с Сергеем Щелчковым, с которым познакомилась еще в студенчестве. Разлад в семье начался из-за стремительно развивающейся карьеры Федункив. Гражданский муж актрисы завидовал ее успеху, ведь он не смог добиться больших высот в профессиональной сфере. В итоге постоянная занятость избранницы привела к тому, что Сергей завел себе любовницу и ушел к ней. Брак со вторым гражданским супругом предпринимателем Михаилом распался из-за наркотической и алкогольной зависимости мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса и юмористка Марина Федункив рассказала о внимании прессы к мужу-итальянцу.