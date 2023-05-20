«Не может привыкнуть»: Федункив рассказала о жизни с мужем-итальянцем

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 106 0

Актриса и юмористка Марина Федункив рассказала о внимании прессы к мужу-итальянце

«Не может привыкнуть»: Федункив рассказала о жизни с мужем-итальянцем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российскую актрису и ее супруга совсем не смущает разница в возрасте.

Бывшая участница юмористического шоу «Comedy Woman» Марина Федункив сейчас состоит в счастливом браке. Многие ее привыкли видеть в сериале «Реальные пацаны» с армянином Арменчиком, но в настоящей жизни она замужем за итальянцем по имени Стефано Маджи.

Марина старше своего супруга на 12 лет, но любви все возрасты покорны. Актриса рассказала, что ее и Стефано это совсем не смущает.  

Федункив и Манджи заключили брак в 2021 году. Летом пара будет праздновать годовщину. Марина рассказала порталу StarHit, как ее муж реагирует на популярность актрисы.

«Привык, что ко мне приковано внимание, но не может привыкнуть, что журналисты интересуются не только мной, но и им. Я уважаю его желание оставаться в тени. Именно поэтому мы не всегда выходим в свет вместе, Стефано уверен, что звезда в семье должна быть одна», — рассказала Федункив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Реальных пацанов» проводит время на даче.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Больше никому не нужны: Александр Пашутин об исках иноагентов
19:40
Скорее мертв, чем жив: куда пропал главком ВСУ Залужный
19:26
«Заткнитесь»: Байдену не понравились вопросы журналистов о дефолте в США
19:12
«Алеся почувствовала поддержку»: мать Кафельниковой вышла на связь
18:59
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских боевиков и полиции в Артемовске
18:40
«Не может привыкнуть»: Федункив рассказала о жизни с мужем-итальянцем

Сейчас читают

Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года
«Приводит к неврозу»: диетолог рассказала, нужно ли считать калории
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023