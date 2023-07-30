Ида Галич про хайпующих артистов: «Иногда нет выбора»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 060 0

Ида Галич уверена в завершении эпохи хайпа и скандалов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Блогер признается, что на нападки коллег все же отвечать приходится.

Ида Галич негативно относится к артистам, которые стараются поднять свои рейтинги за счет интриг и скандалов. Об этом блогер и телеведущая эксклюзивно рассказала в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

«Мне кажется, что такой понятие, как хайп, интриги, скандалы настолько уже в прошлом», — убеждена блогер.

Тем не менее, иногда даже и с виду безобидную Галич можно вывести из себя.

«Иногда нет выбора и тебе приходится отвечать так, как получается. Но я стараюсь этого не делать до крайней какой-то степени нагнетания ситуации», — эксклюзивно отметила телеведущая в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Интересно, что на сцене московского фестиваля Люся Чеботина, с которой у Иды Галич не первый месяц продолжается конфликт, представила свою новую песню в необычном для певицы музыкальном жанре — рэп. Кстати говоря, спетая композиция явно напоминает творчество Инстасамки, за которой Чеботина активно следит. 

«Я так-то не по блату, никто тут не указ мне,

Я словами выстрелить могу из автомата.

Дон, я битч, хай всем, кто в меня не верил.

Дон, я битч, хорони свою карьеру!».

После исполнения композиции Люся Чеботина произнесла со сцены: «Я знаю, что ты за кулисами. Привет!». Пользователи сети решили, что это явное обращение певицы к ее ненавистной подруге Иде Галич. 

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина реагирует на хейт.

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