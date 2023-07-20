Невыносимая жестокость: что будет с 12-летнем убийцей своего друга

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 422 0

Двенадцатилетний убийца сверстника будет помещен в учреждение закрытого типа из-за возраста

Невыносимая жестокость: что будет с 12-летнем убийцей своего друга

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Причиной расправы стала личная неприязнь между подростками. Решить проблему один из них решил слишком радикально.

Изрезанное тело 11-летнего ребенка нашли на дне колодца в парке Москвы. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. К убийству 11-летнего мальчика причастен его 12-летний знакомый.

Как стало известно 5-tv.ru, у подростков был конфликт на почве неприязни, который и стал мотивом для убийства.

Отмечается, что мальчик совершил преступление еще до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому он будет помещен в учреждение закрытого типа. Как сообщал ранее 5-tv.ru, уголовное наказание по российскому законодательству наступает с 16 лет, в отдельных случаях с 14-ти.

Сообщение о пропаже мальчика после вечерней прогулки поступило в полицию 19 июля от его матери. В ходе поисковых работ, полицейские нашли тело ребенка в колодце зоны отдыха с ножевыми ранениями.

Как следует из записей камер видеонаблюдения, погибший зашел в парк со старшим подростком, но последний вышел оттуда один. Родственникам он заявил, что не встречался с пропавшим другом.

Известно, что в квартире подозреваемого обнаружена застиранная от крови одежда. Сейчас юноша находится под стражей для проведения необходимых процессуальных действий.

Расследование трагедии продолжается, по факту убийства возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее 5-tv.ru писал, что последние минуты жизни подростка, убитого на юге Москвы, попали на видео.

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