Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в районе поселка Юца, в Предгорном округе.

Предварительно, любители экстремальных приключений живы. Но находится в тяжелом состоянии.

5-tv.ru

К месту ЧП уже направились экстренные службы. Детали и причины случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео гибели дельтапланериста в Ленинградской области. Трагедия произошла неподалеку от деревни Глябино. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал с высоты.