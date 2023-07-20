Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 215 0

Что произошло с любителями экстремальных приключений? Живы ли они?

Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в районе поселка Юца, в Предгорном округе.

Предварительно, любители экстремальных приключений живы. Но находится в тяжелом состоянии.

5-tv.ru  

К месту ЧП уже направились экстренные службы. Детали и причины случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео гибели дельтапланериста в Ленинградской области. Трагедия произошла неподалеку от деревни Глябино. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал с высоты.

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