Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Последний полет: опубликовано видео гибели дельтапланериста в Ленобласти

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Опубликовано видео гибели дельтапланериста в Ленобласти

Фото, видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Трагедия произошла неподалеку от деревни Глябино.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры взлета дельтаплана в Ленобласти, закончившегося трагедией. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал с высоты. Мужчина погиб на месте — его нашли проживающие неподалеку люди. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни.

Инцидент произошел недалеко от деревни Глябино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Погибшему экстремалу было 64 года.

Для проверки обстоятельств ЧП на место отправился заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельский. Также устанавливать детали случившегося будут следователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейс из Стамбула экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы спасти женщину.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 17 июля

Последние новости

19:53
Григорий Лепс готовится впервые стать дедом: «Надеюсь, буду неплохим!»
19:45
Последний полет: опубликовано видео гибели дельтапланериста в Ленобласти
19:37
Движения Бузовой в новом танце вызвали оторопь: «Это что, болезнь?»
19:20
Евросоюз оставил себе лазейки в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ
19:00
У противника нет шансов: как работают бойцы легендарной «Пятнашки» под Авдеевкой
18:44
Надоело: «коллективный Запад» поставил жесткий ультиматум Зеленскому

Сейчас читают

Рейс из Стамбула экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира
Не сможет найти покой? Что будет с душой Пьера Нарцисса из-за долгих похорон
Губерниев о трагической гибели Малиновского: «Он грезил небом, небо его и забрало»
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год