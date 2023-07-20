Россия вернется? Какое будущее ждет «зерновую сделку»
Россия может вернуться к зерновой сделке при соблюдении ее условий
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
В Минобороны РФ заявили, что с 20 июля все следующие в украинские порты корабли будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.
Вступило в силу решение, согласно которому все корабли, следующие в украинские порты, будут рассматриваться российской стороной как потенциальные перевозчики военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны после окончания зерновой сделки, продлить которую отказалась Москва.
Впрочем, как заявил Владимир Путин, Россия еще может к ней вернуться — при соблюдении наших условий. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит тему.
Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. С 18 июля инициатива окончательно прекратила действие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что совместный координационный центр в Стамбуле завершил свою работу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поделиться подробностями по теме она пока не может.
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