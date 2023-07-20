Совместный координационный центр в Стамбуле по зерновой сделке завершил работу

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле завершил свою работу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, поделиться подробностями она пока не может.

«Действительно он завершил работу, к очевидному крайнему неудовольствию определенных его участников», — сказала Захарова.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

При этом позднее стало известно, что в ответ на действия России по украинским портам Европейский союз решил нарастить военную поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия официально уведомила СКЦ в Стамбуле о приостановке участия в зерновой сделке.