Евросоюз продлил действие санкций против России на полгода

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Между тем недавно Австралия объявила о новых антироссийских ограничениях.

Евросоюз продлил действие санкций против России на полгода

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Евросоюз продлил санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом сообщает Совет ЕС в распространенном заявлении.

«Совет принял сегодня решение продлить на шесть месяцев — до 31 января 2024 года — запретительные меры против секторов экономики России», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций российского оборонного и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, среди которых министры и чиновники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин продлил действие специальных экономических мер в ответ на санкции до 2025 года.

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