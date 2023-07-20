Путин продлил действие специальных экономических мер в ответ на санкции до 2025 года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 149 0

Глава государства подписал соответствующий документ.

Путин продлил действие специальных экономических мер в ответ на санкции до 2025 года

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры в ответ на санкции до конца 2025 года. Глава государства подписал соответствующий документ.

Так, речь идет об ограничении ввоза и вывоза из страны отдельной продукции и сырья, за исключением товаров, перевозимых гражданами для личного пользования. В частности, это касается технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, транспортных средств, сельхозтехники, электрической аппаратуры, а также некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур.

Прежде президентом был подписал указ о продлении до конца 2023 года ответных мер российской стороны на так называемый потолок цен на нефть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций российского оборонного и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, среди которых министры и чиновники.

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