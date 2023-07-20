Умер актер из «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков

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Полина Долгова
Полина Долгова 616 0

Что произошло с известным артистом и когда состоится прощание?

Умер актер из «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков

Фото: Кадр из к/ф "Республика ШКИД", реж. Геннадий Полока, 1978 г.

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В возрасте 73 лет скончался актер Вячеслав Голубков. Зрители хорошо знали его по роли японца в кинокартине «Республика ШКИД». О трагическом известии сообщил Новомосковский театр драмы.

Мужчина служил в Новомосковском театре с 1977 по 2018 год. За свою долгую творческую карьеру он сыграл более 100 ролей. Среди них — Бэкингем в «Трех мушкетерах», Гусь в «Зойкиной квартире», Оберон во «Сне в летнюю ночь».

С 2018 года Голубков жил северной столице, где и пройдут его похороны.

Голубков родился 4 ноября 1949 года. Еще школьником он посещал театральный кружок, после чего решил связать свою жизнь с искусством.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктор Мелихов.

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