Умер актер из «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков

В возрасте 73 лет скончался актер Вячеслав Голубков. Зрители хорошо знали его по роли японца в кинокартине «Республика ШКИД». О трагическом известии сообщил Новомосковский театр драмы.

Мужчина служил в Новомосковском театре с 1977 по 2018 год. За свою долгую творческую карьеру он сыграл более 100 ролей. Среди них — Бэкингем в «Трех мушкетерах», Гусь в «Зойкиной квартире», Оберон во «Сне в летнюю ночь».

С 2018 года Голубков жил северной столице, где и пройдут его похороны.

Голубков родился 4 ноября 1949 года. Еще школьником он посещал театральный кружок, после чего решил связать свою жизнь с искусством.

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