Женщину пять дней держали в квартире и насиловали разными предметами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 595 0

Сейчас жертва находится в плачевном состоянии, а правоохранители выясняют все обстоятельства.

Женщину пять дней держали в квартире и насиловали разными предметами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Накануне в столичную полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала правоохранителям про свою взрослую дочь, которая стала жертвой изнасилования. Эту информацию эксклюзивно получил сайт 5-tv.ru.

Оказалась, что жертва ранее была осуждена за кражу и состояла на учете в наркологическом диспансере. Она познакомилась с мужчиной, который тоже оказался не без греха. Выяснилось, что он был судим за убийство. Маргинал живет в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы.

В своей квартире он удерживал пострадавшую на протяжении пяти дней, насилуя ее различными предметами, а также избивая. В итоге женщина была сильно истощена и получила серьезные травмы.

Жительницу Москвы госпитализировали, а затем врачи установила ей ряд неутешительных диагнозов. У женщины сотрясение, черепно-мозговая травма и гематома тела.

Вместе с мужчиной еще проживал молодой человек и несовершеннолетняя девушка. Их всех доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Сейчас по этому делу проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер из Ленинградской области несколько лет насиловал собственную дочь-подростка.

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