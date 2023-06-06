Пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 40 0

Предполагаемому преступнику грозит несколько лет тюремного заключения.

Пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Friedel

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Пенсионер в течение нескольких лет насиловал свою дочь 2006 года рождения. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина и несчастная проживают в Ленобласти.

В материалах дела значится, что мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Пенсионеру грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

Некоторое время назад бабушка изнасилованной в прямом эфире девочки рассказала, что подозреваемый в преступлении оказался ее сожителем. Она отметила, что не могла поверить своим глазам, когда увидела жестокие кадры. Сейчас задержанный мужчина не прекратил преследование семьи. Он звонил из тюрьмы и просил передачи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайпер полка «Азов»* убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе.

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