Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов: подробности

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Рита Миронова
Рита Миронова 388 0

Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов

Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Нефтяной грейдер раскрыл несколько поражающих секретов.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли руководителя империи Ротшильдов — Александра Ги Франсиско де Ротшильда. Видео разговора они опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским и узнали у бизнесмена, что компания Ротшильдов действует в интересах украинских властей.

«Наша компания действует в интересах правительства Украины, министерства финансов с 2017 года. И у нас сложились великолепные отношения с людьми в вашем правительстве. В основном мы занимались вопросами привлечения заемных средств», — сказал собеседник.

Более того, его компания готова принимать участие в восстановлении Украины. В частности энергетикой, логистикой и жилищным строительством.

Недавно Вован и Лексус разыграли западных идеологов «оранжевых революций». Они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко и поговорили с политиком Бернаром-Анри Леви, который заявил о намерении и дальше поддерживать Киев.

Ранее 5-tv.ru писал, какие тайны раскрыл экс-глава Пентагона Эспер Лексусу и Вовану.

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