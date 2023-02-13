Соединенные Штаты используют Украину для достижения своих целей. Об этом заявил экс-министр обороны США Марк Эспер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Правда, сам Эспер был искренне уверен в том, что общается с Петром Порошенко.

Бывший глава Пентагона поддержал поставку Украине баллистических ракет большой дальности. Он выразил восхищение диверсией на Крымском мосту и посоветовал Киеву и дальше атаковать российские объекты.

«Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь в США. Вот почему нам следует продолжать вас тем, чем м можем будь то боеприпасы, оружие, разведанные важно поддерживать эту борьбу до конца», — добавил Эспер.

Вован и Лексус упомянули в разговоре биолаборатории, которые работают на территории Украины в интересах Пентагона. Эспера это нисколько не смутило. Он лишь заметил, что Украине давно пора было предоставить современные комплексы ПВО для защиты таких важных объектов.