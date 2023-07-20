Конец эпохи: скончался самый известный хакер в мире Кевин Митник, взломавший Nokia

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 4 048 0

Умер самый известный в мире хакер и специалист по информационной безопасности Кевин Митник

Конец эпохи: скончался самый известный хакер в мире Кевин Митник, взломавший Nokia

Фото: фото из открытых источников

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Ему было 59 лет. Что стало причиной его смерти?

Самый известный хакер в мире по имени Кевин Митник скончался. Об этом сообщает The Washington Post.

«Причиной смерти знаменитости стал рак поджелудочной железы», — говорится в сообщении.

Ему было 59 лет.

Свою известность Митник получил еще в 1995 году, когда стал самым разыскиваемым киберпреступником за кражи тысячи файлов данных и номеров кредитных карт в США. Мужчина взламывал телефонные и компьютерные сети еще с 1980-х годов. Тогда хакеру предъявили более 20 обвинений, в том числе и такие компании гиганты, как Apple, Nokia, Motorola. Митник не признал себя виновным и сел в тюрьму.

На свободу он вышел только в 2000 году и сразу стал консультантом по кибербезопасности, а с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting. Более того, мужчина работал с KnowBe4. Собственно, он стал настоящей легендой в Америке. Митнику даже предложили сыграть роль сотрудника ЦРУ в сериале «Шпионка». Также хакер написал несколько книг, где рассказал о том, как можно выдать себя за другого человека и получить коды доступа к системам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Хакеры RahDit выложили данные 1700 украинских разведчиков.

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