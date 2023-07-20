Хакеры RahDit выложили данные 1700 украинских разведчиков

Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») взломала и опубликовала данные 1700 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Помимо секретной информации о работниках СБУ, хакерам удалось получить данные о двух тысячах военнослужащих Военно-морских сил Украины.

Таким образом взломщики захотели отомстить за теракт на Крымском мосту, пишет РИА Новости. Им удалось выяснить, что волонтеры из организации UA Cats Division собирали донаты на помощь Вооруженным силам Украины, в частности на покупку морских дронов.

Организация RaHDit неоднократно выкладывала в сеть взломанные данные сотрудников СБУ, националистов и боевиков, офицеров НАТО и наемников.

Ранее 5-tv.ru писал, как хакеры подставили Генконсульство США в Милане. Пост смогли убрать лишь через шесть часов. За это время его успели лайкнуть несколько тысяч пользователей.