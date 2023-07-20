В России силовики смогут сами пресекать движение дронов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Госдума приняла закон, наделяющий силовиков, МЧС и ЧОП правом пресекать движение дронов

В России силовики смогут сами пресекать движение дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Закон касается даже надводных и подводных аппаратов.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.

Примечательно, что сейчас сотрудники силовых ведомств могут противостоять беспилотникам только в воздухе, но новый закон расширяет их полномочия.

«Силовики смогут пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных», — говорится в сообщении.

Также указано, что частные охранники также смогут пресекать функционирование беспилотников в отношении охраняемого объекта.

Атаки на российские регионы начались после того как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режим ЧС после атаки беспилотника ввели в крымском селе Раздольное.

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