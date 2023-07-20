Режим ЧС после атаки беспилотника ввели в крымском селе Раздольное

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 202 0

В результате террористических действий киевского режима погибла девочка.

Режим ЧС после атаки беспилотника ввели в крымском селе Раздольное

Фото: Адамова Екатерина / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Уровень муниципальной чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в селе Раздольное в Крыму после атаки украинского беспилотника, в результате чего были повреждены магазины и дом культуры. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

В основном от атаки пострадали гражданские объекты, расположенные на центральной площади поселка. В одном из банков выбило стекла. Кроме того, есть информация о погибшей девочке 2008 года рождения.

Атаки на российские регионы начались после того как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника.

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