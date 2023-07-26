«Будет творческая личность»: кем Лиза Моряк видит свою дочь в будущем

Актриса не будет настаивать на том, чтобы ребенок пошел по ее стопам.

Лиза Моряк видит свою дочь в будущем творческой личностью. Об этом актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Я точно не хочу сейчас ничего утверждать, потому что еще много лет впереди. Я не знаю ее характера, она сейчас только формируется: какая она будет, что ей будет интересно, я не знаю. Я могу, наверное, точно сказать, что она растет в творческой семье, и это какая-то будет творческая личность — или актриса, или художник, или певица, или танцовщица, или что-то другое — я не знаю», — поделилась Лиза Моряк.

По словам актрисы, она осознает все сложности своей профессии, поэтому не будет настаивать на том, чтобы Элизабет пошла по ее стопам.

«Актерская жизнь — это не сахар. И снимается из курса, из 30 человек, всего лишь один-два. <…> И как правило, многие актрисы одинокие», — отметила Лиза Моряк.

Прежде всего, молодой маме хочется передать дочери нравственные ценности, а также видеть ее счастливой.

«А мы уже, родители, просто все сделаем для того, чтобы у нее все получилось и все было», — заключила Лиза Моряк.

О своей беременности актриса рассказала общественности в октябре 2022 года, а 19 февраля 2023 года она родила девочку Элизабет от режиссера Сарика Андреасяна. Лиза Моряк впервые стала мамой, в отличие от своего супруга, у которого уже есть двое сыновей от бывшей жены Алены. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили первую фотосессию, не боясь завистливых взглядов и порчи подписчиков.

Ранее Лиза Моряк в беседе с 5-tv.ru рассказала, на кого внешне больше похожа дочь - на маму или на папу.