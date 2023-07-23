Лиза Моряк про дочь: «Красивая в маму, а умная в папу, но у нас получилось наоборот»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 824 0

Актриса Лиза Моряк: дочь внешне больше похожа на отца — режиссера Сарика Андреасяна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Пятимесячная малышка Элизабет растет маленькой копией своего отца, режиссера Сарика Андреасяна.

Лиза Моряк хочет, чтобы ее дочь от режиссера Сарика Андреасяна стала хоть немного похожа на нее, а не только на супруга. В этом актриса эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

По признанию Лизы Моряк, ее пятимесячная дочь Элизабет, рожденная в браке с режиссером Сариком Андреасяном, очень похожа на последнего, что не особо устраивает актрису.

«Я надеюсь, что она чуть-чуть будет на меня похожа, потому что мы смеялись и говорили, что если родится девочка, то пусть она будет красивая в маму, а умная в папу, но у нас получилось наоборот. Но это, конечно же, шутка», — смеется Лиза Моряк.

О своей беременности актриса рассказала общественности в октябре 2022 года, а 19 февраля 2023 года она родила девочку Элизабет от режиссера Сарика Андреасяна. Лиза Моряк впервые стала мамой, в отличие от своего супруга, у которого уже есть двое сыновей от бывшей жены Алены. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили первую фотосессию, не боясь завистливых взглядов и «порчи» подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Моряк показала дочь от режиссера Сарика Андреасяна.

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