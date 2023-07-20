Росстандарт отзывает почти 80 тысяч автомобилей Lada

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 180 0

В чем причина?

Росстандарт отзывает почти 80 тысяч автомобилей Lada

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Росстандарт заявил о добровольном отзыве почти 80 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, отзыву подлежат Lada Granta, Travel и Legend, которые были реализованы в 2022–2023 годах.

«На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Также в письме указано, что все владельцы могут самостоятельно проверить свои машины и ждать звонка дилера.

Напомним, производства компании Lada расположены в трех российских городах — Петербурге, Ижевске и Тольятти. Там собираются модели Vesta, Largus, Granta и Niva. За 2022 год предприятия продали почти 189 тысяч машин. В том же году государственной собственностью РФ стала часть бизнеса, которой владел французский автопроизводитель Renault.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «АвтоВАЗ» за год нарастит экспорт Lada до 50 тысяч автомобилей в 2024 году.

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