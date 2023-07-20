Стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 247 0

Шерпа ЮАР Суклал: более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС

Стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Тема:
БРИКС

Сопоставимое количество государств неофициально выразило заинтересованность.

Более 40 стран выразили желание вступить в объединение БРИКС. Об этом сообщает посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС Анил Суклал, пишет ТАСС.

«Кроме 22 стран, которые официально попросили вступить в организацию, сопоставимое количество стран неофициально выразило заинтересованность в том, чтобы стать членами БРИКС, включая все основные страны глобального Юга», — говорится в сообщении.

Кстати, до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что БРИКС буквально завалено заявками от других стран, желающих участвовать в совместной работе, но это серьезный вопрос.

Ближайший саммит БРИКС пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе. Его планируется провести в международном конференц-центре Sandton, он пройдет в период с 22 по 24 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Путин выступит на саммите БРИКС.

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