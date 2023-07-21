Главы МИД Евросоюза обсудили ситуацию с зерновой сделкой

В самой Европе сегодня перешли к глобальным обвинениям в адрес России, приписав ни много ни мало — причинение вреда человечеству. Об этом в Брюсселе сегодня говорили главы внешнеполитических ведомств, обсуждая остановку зерновой сделки. Впервые за долгое время там даже вспомнили, что она была «гуманитарной».

Реакция ЕС и первые реальные прогнозы — кто что потеряет после закрытия морского коридора — в материале Дмитрия Вахницкого.

Встреча министров иностранных дел Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок приветствует главу евродипломатии Борреля показным поцелуем в щеку. До официального начала встречи все доброжелательно, после — заявления о том, как Россия ведет войну против человечества.

«В свете ситуации, которую мы сейчас переживаем, 32 миллионов тонн зерна, которые были необходимы всему миру, заблокированы на Украине», — сказала Бербок.

Но это — слова. Лучше всего отношение западных партнеров к Украине видно на карте. В режиме реального времени можно отслеживать трафик морских судов: в дельте Дуная на границе Румынии и Украины огромная пробка, а вот черноморское побережье Украины пустует.

Крупнейший страховой брокер в мире фирма Marsh сегодня приостановила все страховые полисы для украинского зерна. До этого они предусматривали покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз. А без страховки его не отправить.

«Ни одно крупнейшее, да по сути, любое, страховое агентство мира в нынешних условиях не будет страховать подобные перевозки, потому что прекрасно понимает те риски, которые гораздо больше, чем выгода от подобных страховок», — сказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Реакция западных брокеров показывает, что к предупреждению российского министерства обороны отнеслись серьезно. Пока существует «маршрут солидарности» — сухопутный зерновой коридор в ЕС, через страны Восточной Европы. Но там украинским зерном сыты по горло. Прошлой осенью в Польше даже предложили топить им котельные, потому что уголь дороже. Накануне премьер Польши Моравецкий заявил, если Еврокомиссия не запретит импорт пшеницы, из-за которой страдают местные фермеры, Варшава сделает это самостоятельно. И тогда все пути будут закрыты.

«В первую очередь прекращение зерновой сделки ударит, разумеется, по Украине, потому что благодаря экспорту зерна она зарабатывала примерно 500 млн долларов в месяц. Часть этих денег шло, по всей видимости, на финансирование вооруженных сил», — объяснил академик, доктор экономических наук Леонид Хазанов.

Москва готова вернуться к зерновой сделке только при соблюдении всех условий, которые были в основе соглашения. Первое — вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе — убрать все препятствия для банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Их, в том числе, нужно немедленно подключить к системе SWIFT. Третье — возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники. Далее — решить вопросы с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия. И восстановить аммиакопровод Тольятти — Одесса, уничтоженный по заказу Киева.

В Белом доме заявили, что не готовы объявить о мерах поддержки движения судов после сделки. Но по привычке пообещали украинцам новый пакет военной помощи.

«Во-первых, раздуют то, что мы закрыли гуманитарный коридор. Обратите внимание, что в течение года слово гуманитарный коридор почти не возникало, говорили о зерновой сделке, фарватере, который ведет к одесским портам, там три порта. И вдруг вспомнили, что это гуманитарный коридор, потому что это связано с вывозом зерна, где имеется дефицит продовольствия. Это лицемерие невероятное», — подчеркнул доцент факультета мировой экономики и политики, политолог Андрей Суздальцев.

Вот сухая статистика: за год с Украины вывезли почти 33 миллиона тонн грузов. Но роль этой страны как мировой житницы была изначально переоценена. В 2022 году там произвели 55 миллионов тонн зерновых, в России — почти в три раза больше. Вот, кто реально кормит полмира. Но Брюссель или Вашингтон и не заботятся о голодающем Йемене или Судане. Просто бизнес, ничего личного.

«Игра на ценах на внутри европейском рынке и на мировых рынках это и есть основной смысл этой зерновой сделки для Запада. Но мировые цены на рынках, это же, прежде всего, психология, это не реальный вопрос наличия или отсутствия товара, это игра в ожидание, и в данном случае спекулянты играют на этом, повышая цены на мировом рынке зерна», — считает политолог Дмитрий Солонников.

После выхода России из зерновой сделки цена на зерно выросла на 9%. И, возможно, будет повышаться и дальше. Агентство Bloomberg сообщает, что Турция больше не будет защищать украинские зерновозы в Черном море. Если информация подтвердится, пшеницу удастся перевезти только наземным транспортом.