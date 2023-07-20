Путин прибыл в Мурманскую область

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 199 0

Последний раз президент посещал регион девять лет назад.

Путин прибыл в Мурманскую область

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 20 июля, прибыл в Мурманскую область. Данная поездка ранее не анонсировалась в Кремле, но о факте регионального визита сообщалось.

Детали программы пребывания главы государства в регионе также не разглашаются.

К слову, последний раз Путин посещал Мурманскую область девять лет назад — в 2014 году, на День Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Саратовской области.

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