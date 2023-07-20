Проект компании «Новатек» «Арктик СПГ — 2» будет реализован в указанные сроки и выполнен в нужном качестве. Такую уверенность выразил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск.

«Проекты по производству СПГ, безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики. Позволяют нам отвоевывать долю, нужную нам долю на мировом рынке СПГ. Позволяет развивать смежные области, и первый проект был успешно реализован и работает. Есть теперь все основания полагать, что и второй — „Арктик СПГ-2“ тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что при плановой реализации подобных проектов приведет через пять-шесть лет минимально к удвоению возможностей. Кроме того, мощности «Артик СПГ — 2» будут активно заполнять Северный морской путь, поэтому необходимы ледоколы самого большого класса.

«В общем такой мультипликативный эффект дает проекты подобного рода и подобного масштаба», — резюмировал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии президента России с рабочей поездкой в Мурманскую область, которая ранее не анонсировалась Кремлем.