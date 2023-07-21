Потратил всю пенсию: Лех Валенса принимает ванны из пива?

Кажется, это слишком дорогое удовольствие для бедного пенсионера и по совместительству бывшего президента Польши.

Один из главных русофобов Европы — бывший президент Польши Лех Валенса — знает толк в развлечениях. Еще недавно политик в отставке жаловался на чудовищную инфляцию в Европе и на то, что ему не хватает собственной пенсии, чтобы покрывать все счета.

Теперь стало понятно, почему: он выложил фото, где позирует в ванне, наполненной пивом. Кажется, это слишком дорогое удовольствие для бедного пенсионера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валенса вышел на пенсию почти 15 лет назад, однако до сих пор не насладился привилегиями престарелого гражданина. Даже в возрасте 79 лет бывший польский глава вынужден работать, ведь полученных денег от государства ему категорически не хватает.

У Валенсы много расходов и денег на все его запросы не хватает. Из-за этого политику приходится подрабатывать.