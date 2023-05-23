Экс-глава Польши недоволен маленькой пенсией и продолжает работать, чтобы выжить

Лех Валенса регулярно получает от государства около 11 тысяч злотых (примерно 212 тысяч рублей).

Экс-президент Польши Лех Валенса вышел на пенсию почти 15 лет назад, однако до сих пор не насладился привилегиями престарелого гражданина. Даже в возрасте 79 лет бывший польский глава вынужден работать, ведь полученных денег от государства ему категорически не хватает. Об этом он сообщил в одном из последних из интервью.

Как отмечает SUPER express, у Валенсы много расходов и денег на все его запросы не хватает. Из-за этого политику приходится подрабатывать. Примечательно, что пенсия у мужчины достаточно высока в сравнении со стандартными выплатами других поляков. Экс-глава страны регулярно получает от государства около 11 тысяч злотых (примерно 212 тысяч рублей).

Правда, такая сумма не всегда была положена Валенсе. Он объяснил, что полгода назад приходило не больше шести тысяч злотых. Однако повышение пенсии мало помогло экс-президенту Польши. В стране все подорожало, поэтому разница в качестве жизни плохо ощущается. Чтобы повысить свой доход, политик путешествует по миру с лекциями.

«Я делаю это, чтобы заработать немного денег, потому что у меня их нет. Меня не волнуют деньги, мне было все равно, но мне этого было достаточно, а теперь мне этого мало, поэтому я должен зарабатывать дополнительные деньги», — сообщил Валенса.

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