Может взорваться: пламя вспыхнуло на складе пропана в США у аэропорта
Пожар начался на складе пропана в американской Аризоне
Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Alexander Merchak; 5-tv.ru
Власти срочно эвакуируют людей в радиусе полутора километров.
Мощный пожар разгорается на складе пропана в американской Аризоне. Пламя подбирается к баллонам с газом, которые в любой момент могут взорваться.
Власти срочно эвакуируют людей в радиусе полутора километров. Рядом с очагом возгорания находится международный аэропорт, но он пока он работает в штатном режиме. Десятки пожарных пытаются справиться с огнем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский пожарный стал жертвой чудовищного пламени в штате Нью-Йорк. Огонь возник в самом центре города Буффало.
Пришлось эвакуировать целый квартал, в какой-то момент раздался взрыв. Здание обрушилось, а причиной возгорания могли стать паяльные лампы, которые использовали при ремонте.
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?