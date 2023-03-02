Мощный взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало

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Жертвой ЧП стал американский пожарный.

Мощный взрыв произошел во время тушения пожара в одном из зданий в Буффало

Фото: www.globallookpress.com / Master Sgt. Patrick O'Reilly; 5-tv.ru

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Американский пожарный стал жертвой чудовищного пламени в штате Нью-Йорк. Огонь возник в самом центре города Буффало. Пришлось эвакуировать целый квартал. В какой-то момент раздался взрыв. Здание обрушилось, а причиной возгорания могли стать паяльные лампы, которые использовали при ремонте.

Очередная химическая авария произошла в Огайо — там загорелся завод по производству металлических конструкций. А следом взорвались баллоны с пропаном.

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